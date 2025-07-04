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SPK 8 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı

Yayınlanma Tarihi: 04.07.2025 10:41

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 8 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu, 3 şirketin bedelli sermaye artırımı başvurusunu, 1 şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu ve 2 şirketin tahsisli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK 8 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı

SPK bültenine göre, Kurul, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımların 8,1 milyar lira, Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının 660 milyon lira ve Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının 2,5 milyar lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Borlease Otomotivin 531 milyon 300 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, 2 şirketin toplam 2 milyar 115 milyon liralık tahsisli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK ayrıca Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaretin 3 milyar lira, DCT Trading Dış Ticaretin 1,5 milyar lira, Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstrinin 1,5 milyar lira, Akfen Holdingin 3 milyar lira, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaretin 2,5 milyar lira, DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaretin 2 milyar lira, Aktif Yatırım Bankasının 19 milyar lira, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendisliğin 100 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

3 gerçek kişiye 12 milyon 437 bin 841 lira idari para cezası verilmesine karar veren Kurul, 15 web sitesinin içerik sağlayıcıları, 4 şirketin yetkilileri ve 3 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunduğu tespit edilen internet siteleri ve yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 46 internet sitelerine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.

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