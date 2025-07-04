Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi EPDK 17 şirkete lisans verdi

EPDK 17 şirkete lisans verdi

Yayınlanma Tarihi: 04.07.2025 10:41

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 17 şirkete lisans verdi, 8 şirketin lisansını sonlandırdı, 1 şirketin lisansını ise iptal etti.

EPDK 17 şirkete lisans verdi

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 7 üretim lisansı, 3 toplayıcı lisansı, 4 tedarik lisansı ve 1 dağıtım lisansı verildi. Elektrik piyasasında, 1 şirketin üretim lisansı iptal edilirken, 7 şirketin üretim lisansı sonlandırıldı.

Petrol piyasasında 1 firmaya madeni yağ ve 1 firmaya da ihrakiye teslimi lisansı verildi. Aynı piyasada 1 firmanın depolama ve iletim lisanslarının süresi uzatıldı.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında ise 1 firmanın dağıtıcı lisansı sona erdirildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ( Resmi Gazete Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik petrol EPDK

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Osmanlı’da cami dersleri

Osmanlı'da cami dersleri

Yönetmen Abbas Kiyarüstemi’nin çektiği 10 fotoğraf

Yönetmen Abbas Kiyarüstemi’nin çektiği 10 fotoğraf

Halil Cibran’ın mektupları

Halil Cibran'ın mektupları

Daha önce duymadığınız 10 bilgi

Daha önce duymadığınız 10 bilgi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Resul-i Ekrem SAV Efendimize büyük edepsizlik

Resul-i Ekrem (SAV) Efendimize büyük edepsizlik

Marmara Denizi’nde ara tabakadaki müsilaj yoğunluğu devam ediyor

Marmara Denizi'nde ara tabakadaki müsilaj yoğunluğu devam ediyor

>