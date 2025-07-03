Ticaret Bakanlığından yapay zeka dolandırıcılığına karşı tüketicilere uyarı:

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yapay zeka araçlarıyla dijital mecralarda paylaşılan sahte videolara ilişkin uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, yatırım danışmanlığı ve yüksek kazanç vaatleriyle yapılan dolandırıcılıklara dikkat edilmesi gerektiği belirtilerek, "Yapay zeka araçlarıyla dijital mecralarda dolaşıma sokulan sahte videolarla, kamuoyunda güven oluşturmuş kişiler tarafından yatırım tavsiyesi verildiği izlenimi oluşturmak suretiyle yapılan paylaşımlar dolandırıcılık girişimleridir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu tür paylaşımlara itibar edilerek yaşanan kayıplardan doğan mağduriyetler nedeniyle Bakanlığa yapılan şikayetlerde artış yaşandığı bilgisi verilen açıklamada, şikayet başvurularındaki ifadelere dikkati çekildi.

Açıklamada, şikayet başvurularına göre, paylaşımlarda "yatırım" adı altında yüksek kazanç elde etme vaatleri sunulduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu başvurularda 'forex, halka arz ve kripto varlık yatırımı yapıldığı izlenimi verildiği, kamu kurumlarının, uluslararası yatırım kuruluşlarının isim ve logolarının kullanıldığı, yurt dışı menşeli telefon numaraları, internet siteleri ve mobil uygulamaların, kamuoyunda tanınan kişilerin isimleri, fotoğrafları ve videolarının yapay zeka oluşturulmuş ilan ve reklamlarda kullanıldığı, çeşitli sosyal medya veya diğer mecralarda verilen reklam ve ilanlarda detaylı bilgilerin sosyal mesajlaşma platformlarında verildiğine yönelik beyanların yer aldığı, sosyal mesajlaşma platformlarında, kendini yatırım danışmanı olarak tanıtan kişilerin, paylaşılan hesap numaralarına para yatırılması yönünde telkinde bulunduğu, ilk başta küçük tutarlarda menfaat sağlansa da sonrasında kişilerden daha yüksek tutarlarda para yatırılmasının talep edildiği, hatta bu amaçla kişilerin kredi kullanmaya teşvik edildiği ifade edilmiştir."

- Mağduriyet halinde para yatırma bilgilerinin ilgili kurumlara bildirilmesi önemli

Açıklamada, siber tehditlere karşı tüketiciler uyarılarak, bu gibi yatırım dolandırıcılıklarına maruz kalmamaları için tavsiyelerde bulunuldu.

Bu kapsamda, şüpheli telefon aramalarına ve sosyal medya içeriklerine karşı dikkatli davranılması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Herhangi bir hesaba para yatırılmasına ilişkin taleplerin dikkate alınmaması gerekiyor. Mağdur olunması halinde para yatırılması istenen hesaplara ait IBAN numarası ya da iletişime geçilen telefon numarası veya internet siteleri bilgileri belirtilerek, ilgili kurumlara bildirilmesi önem arz ediyor. Diğer taraftan, Ticaret Bakanlığımız, sorumlu olduğu mevzuat kapsamında tüketicilere yönelik bu tür aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalarla mücadelesini sürdürecek."

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