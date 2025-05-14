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Anasayfa Ekonomi Nvidia, Suudi Arabistan şirketi Humain'e yapay zeka çipi gönderecek

Nvidia, Suudi Arabistan şirketi Humain'e yapay zeka çipi gönderecek

Yayınlanma Tarihi: 14.05.2025 10:18

ABD'li çip şirketi Nvidia, Suudi Arabistan şirketi Humain'e ülkesinde kuracağı yapay zeka fabrikalarında kullanılmak üzere çip satacak.

Nvidia, Suudi Arabistan şirketi Humain’e yapay zeka çipi gönderecek

Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump'a Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang da eşlik etti.

Huang, ziyaret kapsamında gerçekleştirilen yatırım forumunda Humain ile vardıkları stratejik ortaklığı duyurdu.

Nvidia'dan yapılan açıklamada, Humain'in, gelecek 5 yıl içinde 500 megavata kadar çıkabilecek kapasitede yapay zeka fabrikaları kurmak üzere Suudi Arabistan'a yatırım yapacağı ifade edildi.

Yatırımın binlerce Nvidia çipi ile destekleneceği kaydedilen açıklamada, bu kapsamda Nvidia'nın gelişmiş yapay zeka çiplerinden 18 bin adet göndereceği belirtildi.

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Jensen Huang Suudi Arabistan ABD Orta Doğu Donald Trump ABD Başkanı Nvidia

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