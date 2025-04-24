Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Bursa'da bazı ilçe ve mahallelere içme suyu temin eden kaynaklar koruma altına alındı

Bursa'da bazı ilçe ve mahallelere içme suyu temin eden kaynaklar koruma altına alındı

Yayınlanma Tarihi: 24.04.2025 09:33

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Bursa'da bazı ilçe ve mahallelere içme ve kullanma suyu temin eden kaynakların koruma altına alınmasını kararlaştırdı.

Bursa’da bazı ilçe ve mahallelere içme suyu temin eden kaynaklar koruma altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, koruma altına alınan Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki kaynak, Letafet, Gümüşpınar, Çivili ve Dündar mahallelerinin içme suyu ihtiyacını karşılamakta kullanılıyor.

Kaynakların bulunduğu alanlar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda içme suyu kaynakları olarak koruma altına alındı.

Belirlenen bölgelerin korunması amacıyla kaynakların etrafında "mutlak koruma alanı" ve "ilave tedbir alanı" oluşturulması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Bursa'nın Orhangazi ve Gemlik ilçelerine içme ve kullanma suyu temininde kullanılan Nadir, Pınarbaşı ve Gedelek kaynakları ile Erenler kaynak grubu da koruma altına alınan bölgeler arasında yer aldı.

Kaynakların etrafında "mutlak koruma alanı" ve "birinci derece koruma alanı" oluşturulması kararlaştırıldı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Bursa Orhaneli Orhangazi Devlet Su İşleri ( Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Çivili Gümüşpınar Pınarbaşı Erenler Nadir Gemlik Gedelek Letafe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Sultanların hocası: Ahmet Paşa

Sultanların hocası: Ahmet Paşa

John Ward’dan Yusuf Reis’e: Batı’yı sarsan İngiliz denizci

John Ward’dan Yusuf Reis’e: Batı’yı sarsan İngiliz denizci

İmam Rabbani sözleri ve öğütleri

İmam Rabbani sözleri ve öğütleri

Ayetler ışığında Kelime-i Tevhid

Ayetler ışığında Kelime-i Tevhid

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası çocuklardan oluşuyor

Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası çocuklardan oluşuyor

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından hastane saldırısı sonrası uluslararası topluma çağrı:

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından hastane saldırısı sonrası uluslararası topluma çağrı:

Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar

>