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AB'de yeni otomobil satışları martta geriledi

Yayınlanma Tarihi: 24.04.2025 13:01

Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 düşüşle 1 milyon 29 bin 519 adede indi.

AB’de yeni otomobil satışları martta geriledi

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin mart ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen ay 2024'ün aynı ayına göre yüzde 0,2 azalarak 1 milyon 29 bin 519 oldu.

Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 36'sı hibrit, 28,2'si benzinli, 15,3'ü elektrikli, 9,3'ü dizel, 8'i fişli (Plug-In) hibrit ve yüzde 3,2'si diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak belirlendi.

Elektrikli otomobil satışları martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 artarak 157 bin 505 olarak tespit edildi.

Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı ise yüzde 59,3'e ulaştı.

Yeni otomobil satışları martta geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 3,9, Fransa'da 14,5 azalırken, İtalya'da 6,3, İspanya'da yüzde 23,2 arttı.

Ocak-mart döneminde ise toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 azalarak 2 milyon 715 bin 8 adede indi.

Otomotiv üreticilerine göre, mart ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 271 bin 382 araçla Volkswagen Grubu gerçekleştirdi.

Volkswagen Grubu'nu Stellantis izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 173 bin 80 otomobil sattı.
Renault Grubu, 120 bin 724 yeni otomobille üçüncü, Toyota Grubu ise 96 bin 10 ile dördüncü sırada yer aldı.

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