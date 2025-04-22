Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Tüketici güven endeksi nisanda aylık yüzde 2,3 azaldı

Tüketici güven endeksi nisanda aylık yüzde 2,3 azaldı

Yayınlanma Tarihi: 22.04.2025 13:03

Tüketici güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 2,3 azalışla 83,9 oldu.

Tüketici güven endeksi nisanda aylık yüzde 2,3 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi martta 85,9 iken bu ay yüzde 2,3 azalışla 83,9 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 70,9 iken nisanda yüzde 2,5 azalışla 69,1'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi martta 84,7 iken bu ay yüzde 0,5 azalış kaydederek 84,3 oldu.

Geçen ay 84,6 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 2,2 düşüşle nisanda 82,8 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise martta 103,2 iken bu ay yüzde 3,8 azalışla 99,3 olarak hesaplandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tüketici Eğilim Anketi dayanıklı tüketim

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Papa’yı nasıl bilirdiniz?

Papa'yı nasıl bilirdiniz?

Sultan II. Abdülhamid Sherlock Holmes ile nasıl tanıştı?

Sultan II. Abdülhamid Sherlock Holmes ile nasıl tanıştı?

Somali’nin hürriyet kahramanı: Muhammed b. Abdullah Hasan

Somali’nin hürriyet kahramanı: Muhammed b. Abdullah Hasan

Cengiz Dağcı’nın kaleminden bir harbin romanı

Cengiz Dağcı'nın kaleminden bir harbin romanı

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası çocuklardan oluşuyor

Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası çocuklardan oluşuyor

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından hastane saldırısı sonrası uluslararası topluma çağrı:

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından hastane saldırısı sonrası uluslararası topluma çağrı:

Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar

>