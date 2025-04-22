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Fas'ın en büyük tarım fuarı 70 ülkenin katılımıyla açıldı

Yayınlanma Tarihi: 22.04.2025 10:06

Fas'ın kuzeyindeki Meknes kentinde düzenlenen ülkenin en büyük tarım fuarı 70 ülkenin katılımıyla başladı.

Fas’ın en büyük tarım fuarı 70 ülkenin katılımıyla açıldı

Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, "Tarım ve kırsal dünya: Sürdürülebilir kalkınmanın merkezinde su" temasıyla bu yıl 17'ncisi düzenlenen fuarın açılış törenine Fas Veliaht Prensi Hasan bin Muhammed başkanlık etti.

Fuara, Türkiye, Fransa, Angola, Benin, Orta Afrika, Fildişi Sahili, Irak, Liberya, Malavi, Uganda, Filistin ve Güney Sudan'ın da aralarında bulunduğu 70 ülkenin yanı sıra İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ISESCO), Arap Tarımsal Kalkınma Örgütü, Dünya Su Konseyi gibi uluslararası kuruluşlar da katılıyor.

Gıda endüstrisi, dijital tarım, doğa ve çevre, makine, hayvancılık gibi bölümlerin yer aldığı ülkenin en büyük tarım fuarı, yaklaşık 12,4 hektarlık alan üzerine kuruldu.

Organizatörlerin "Fas Uluslararası Tarım Forumu" adını verdiği fuar, 27 Nisan'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

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Fas Meknes Türkiye Fransa Angola Benin Dünya Su Konseyi Arap Tarımsal Kalkınma Örgütü İslam Dünyası Eğitim Filistin Uganda Malavi Liberya IRAK Orta Afrika

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