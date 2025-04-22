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ABD'den bazı Güneydoğu Asya ülkelerinden güneş paneli ithalatına vergi kararı

Yayınlanma Tarihi: 22.04.2025 13:03

ABD Ticaret Bakanlığı, 4 Güneydoğu Asya ülkesinden gelen güneş enerjisi ürünlerine yönelik gümrük vergisi seviyelerini kesinleştirdi.

ABD’den bazı Güneydoğu Asya ülkelerinden güneş paneli ithalatına vergi kararı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kamboçya, Malezya, Tayland ve Vietnam'dan ithal edilen fotovoltaik hücrelere yönelik antidamping ve ek gümrük vergisi soruşturmalarında nihai tespitlerin yapıldığı belirtildi.

Söz konusu ülkelerden ithal edilen güneş pillerinin ABD pazarına dampingli bir şekilde girdiğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, bu kapsamda ülkelere özgü olarak belirlenen antidamping vergisi oranlarına yer verildi.

Kamboçya, Malezya, Tayland ve Vietnam'daki şirketlerin Çin hükümetinden sübvansiyon aldığının belirlendiği ifade edilen açıklamada, bu durumun, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından "ulusötesi sübvansiyon" tespiti yapılan ilk soruşturmalar arasında yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) ülkenin uğradığı nihai zararın tespitini yapmak için 2 Haziran'a kadar süresi bulunduğu belirtilerek, ITC'nin zarar tespitinde bulunması durumunda Kamboçya, Malezya, Tayland ve Vietnam'dan ithal edilen güneş enerjisi ürünlerine yönelik belirlenen oranlarda antidamping vergisi ve ek vergilerin alınacağı bildirildi.

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ABD Kamboçya Malezya Tayland Vietnam

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