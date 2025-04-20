Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Ticaret Bakanlığı martta 617 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı martta 617 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Yayınlanma Tarihi: 20.04.2025 10:55

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 617 firma için izin belgesi düzenledi.

Ticaret Bakanlığı martta 617 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Bakanlığın mart ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 617 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 19 firmaya yurt içi satış ve teslim işleme izin belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 14 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Resmi Gazete Ticaret Bakanlığı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İran çıkmazının ifrat ve tefrit basamakları

İran çıkmazının ifrat ve tefrit basamakları

Manhattan Projesi: Karanlık Çağın Başlangıcı

Manhattan Projesi: Karanlık Çağın Başlangıcı

Cemre Çarşısı’yla alışveriş kapılarını iyiliğe açıyor

Cemre Çarşısı'yla alışveriş kapılarını iyiliğe açıyor

Başkalarının varlığının üzerimizdeki tesiri: Sosyal etki

Başkalarının varlığının üzerimizdeki tesiri: Sosyal etki

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Gazze’deki Sağlık Bakanlığından hastane saldırısı sonrası uluslararası topluma çağrı:

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından hastane saldırısı sonrası uluslararası topluma çağrı:

Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar

Siyonist saldırıların gölgesinde 5 Nisan Filistin Çocuk Günü

Siyonist saldırıların gölgesinde 5 Nisan "Filistin Çocuk Günü"

Uludağ’da kapatılan bir otelde çıkan yangın çıktı

Uludağ'da kapatılan bir otelde çıkan yangın çıktı

>