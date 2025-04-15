Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi TCDD'de personel olmak için sınava giriş ve atama şartları

TCDD'de personel olmak için sınava giriş ve atama şartları

Yayınlanma Tarihi: 15.04.2025 09:00

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek sözleşmeli mühendis, mimar, tekniker, sürveyan, hat bakım onarım, tren teşkil ve hareket memurlarının sınava giriş ve atama şartlarında düzenlemeye gidildi.

TCDD’de personel olmak için sınava giriş ve atama şartları

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sürveyan, hat bakım onarım, tren teşkil, hareket memuru için giriş sınavına katılmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Bu kapsamda giriş sınavında başarılı olan adaylardan, atanacağı ünvanın emniyet kritik görev grubuna uygun olan tam teşekküllü kamu sağlık hizmeti sunucularından aldığı sağlık kurulu raporu istenecek.

Ayrıca adayların, atanacağı ünvanın yeterliliklerini taşıdığını gösteren psikoteknik değerlendirme ile uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden negatif sonuç aldığına dair Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuvarlardan rapor alması gerekecek.

Psikoteknik değerlendirme sonucu yetersiz olan aday, kurumun Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına itiraz edebilecek. Bu durumda aday, Başkanlıkça değerlendirme tarihinden en az 30 gün sonra ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye gönderilecek. Buradaki sonuç kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Resmi Gazete TCDD TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Sanatın İslam ile buluşması

Sanatın İslam ile buluşması

Zekası, ilmi ve yardımlarıyla Hürrem Sultan

Zekası, ilmi ve yardımlarıyla Hürrem Sultan

Titanic’in batışını 14 yıl önce neredeyse birebir tahmin eden kitap

Titanic'in batışını 14 yıl önce neredeyse birebir tahmin eden kitap

Rasim Özdenören’in kaleminden Kent İlişkileri

Rasim Özdenören'in kaleminden Kent İlişkileri

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Gazze’deki Sağlık Bakanlığından hastane saldırısı sonrası uluslararası topluma çağrı:

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından hastane saldırısı sonrası uluslararası topluma çağrı:

Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar

Siyonist saldırıların gölgesinde 5 Nisan Filistin Çocuk Günü

Siyonist saldırıların gölgesinde 5 Nisan "Filistin Çocuk Günü"

Uludağ’da kapatılan bir otelde çıkan yangın çıktı

Uludağ'da kapatılan bir otelde çıkan yangın çıktı

Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

İsrail karşısında kainatın dili

İsrail karşısında kainatın dili

>