Erkenci kiraz üretim merkezi Manisa’da sezonun ilk hasadı yapıldı

Sancaklıbozköy ve Sancaklıiğdecik mahallelerindeki bahçelerde olgunlaşan "Cristobalina" cinsi kirazları hasat eden üreticiler Recep Ateş, Celil Görmez, İrfan Coşkuner ve Yusuf Bakar, topladıkları yaklaşık 50 kilogram ürünü alım merkezine getirdi.

Yılın ilk kirazının alım merkezine ulaşması dolayısıyla sembolik açık artırma yapıldı.

İlk kirazlar, kilogramı sembolik olarak 3 bin 500 liradan tüccar Barış Akay tarafından alındı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, gazetecilere, Manisa'nın her yıl olduğu gibi geleneği bozmadan sezonun ilk kirazını yetiştirdiğini belirtti.

Bölgenin bir yandan zirai don zararının üzüntüsünü diğer taraftan da yılın ilk kirazını yetiştirmenin gururunu yaşadığını aktaran Öztürk, Manisa'nın 2 milyon 800 binden fazla kiraz ağacı varlığıyla Türkiye'de ikinci sırada olduğunu ifade etti.

Öztürk, erkencilik durumunun kirazı katma değerli hale getirdiğini vurgulayarak, "Bu ürünü 13 Nisan'da çıkarmak kolay değil. Bugün hasada getiren tüm çiftçilerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bereketli bir sezon geçireceğiz ve katma değerli bir şekilde de dünyanın dört bir tarafına erkenci kirazımızı da ihraç etmiş olacağız." dedi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak da kiraz hasadını sağlayan üreticileri tebrik ederek, geçen sene 210 milyon dolarlık kiraz ihracatı gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu sezona yüksek beklentiyle başladıklarını ancak geride kalan haftadaki zirai don zararının beklentilerini düşürdüğünü aktaran Uçak, "İnşallah ciddi bir soğuk olmamıştır ve ürün zarar görmemiştir. Yine de Allah'tan ümit kesilmez diye ümitleniyoruz." ifadelerini kullandı.

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