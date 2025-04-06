TZOB Genel Başkanı Bayraktar, gençlerin tarıma yönlendirilmesi için çağrıda bulundu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, gıda arz güvenliği riskini önlemek için genç nüfusun tarıma kazandırılması gerektiğine işaret ederek, "Genç nüfusun tarıma dönüşünü sağlayacak politikalar geliştirilmeli, üreticilerimizin gelirleri artırılmalı ve sosyal güvenceleri güçlendirilmelidir." ifadesini kullandı.

Bayraktar yaptığı açıklamada, yaş ortalaması yükselen çiftçilerin tarımdan kopmaması ve gıda arz güvenliğinde sorun yaşanmaması için atılması gereken adımlar olduğunu bildirdi.

Üreticilerin yüzde 82'sinin erkekler, yüzde 18'inin de kadınlardan oluştuğunu aktaran Bayraktar, tarım sektöründe çalışan nüfusun yaş ortalamasının her geçen yıl arttığını belirtti.

Bayraktar, geçen yıl itibarıyla çiftçilerin yaş ortalamasının 59'a çıktığına, bu yaş ortalamasının erkeklerde 58, kadınlarda 61 olduğuna, üreticilerin yüzde 35'inin 65 yaş üzerine çıktığına, yüzde 35'inin de 50-64 yaşında olduğuna işaret etti.

18-32 yaşındaki genç üreticilerin oranının ise sadece yüzde 5 olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Bu durum, gençlerimizin tarımdan ve kırsal yaşamdan hızla uzaklaştığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sosyal güvenlik prim yükü devlet tarafından hafifletilmeli"

Bayraktar, kadın çiftçilerin tarımın geleceği için büyük potansiyel taşıdığını belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kırsal nüfusumuz, ekonomik, sosyal ve eğitim imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle her geçen yıl azalıyor. Yaklaşık 30 yıldır çocuk doğmayan, kışın tamamen boşalan ve bekçilerle korunan köylerimiz var. 2024 yılında 18-24 yaşındaki çiftçi sayısı yüzde 6, 33-49 yaşındaki çiftçi sayısı da yüzde 4 azaldı. Evlenme çağına gelen gençlerimiz, kentlerde asgari ücretle çalışmayı köyünde çiftçilik yapmaya tercih eder hale geldi. Bu durumu tersine çevirmek için acilen harekete geçmeliyiz. Genç nüfusun tarıma dönüşünü sağlayacak politikalar geliştirilmeli, üreticilerimizin gelirleri artırılmalı ve sosyal güvenceleri güçlendirilmelidir. Prim borçları üreticilerimizin sırtında kambura dönüşmüş durumdadır. Özellikle genç ve kadın çiftçilerin sosyal güvenlik prim yükü devlet tarafından hafifletilmelidir."

- "Tarım kooperatifleri güçlendirilerek gençlerin katılımı teşvik edilmeli"

Gençlerin tarımsal arazi edinmesinin kolaylaştırılması, düşük faizli krediler ve hibe desteklerinin artırılması talebinde bulunan Bayraktar, tarımsal girişimcilik için özel fonlar oluşturulması gerektiğini aktardı.

Bayraktar, tarıma dayalı sanayi yatırımlarının desteklenmesi gerektiğine de işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tarım kooperatifleri güçlendirilerek gençlerin bu yapılara katılımı teşvik edilmeli, tarım liseleri ve üniversitelerde tarım ile teknolojiyi birleştiren yeni programlar geliştirilmeli. Gençlere modern tarım teknikleri ve girişimcilik eğitimleri verilmeli. Gençlerimizi tarımsal üretime yönlendirecek doğru politikalar uygulanmaz ve çiftçilik mesleğinin saygınlığı geri kazandırılmazsa, uzun vadede ülkemizin gıda arz güvenliği ciddi risklerle karşı karşıya kalacaktır. Gençlerimizi tarıma kazandırmak sadece sektörün değil, ülkemizin geleceği için de büyük önem taşıyor. Gençlerimizin tarımsal üretime katkı sağlaması için devletimizin, özel sektörün ve tüm paydaşların desteği şarttır."

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