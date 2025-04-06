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Anasayfa Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı, stok vergisi getirileceği haberini yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, stok vergisi getirileceği haberini yalanladı

Yayınlanma Tarihi: Nisan 06, 2025 10:35

"Bakanlığımızın, haberde iddia edildiği üzere 'Enflasyon farkı stok vergisi' adı altında bir vergi alınmasına yönelik herhangi bir çalışması kesinlikle bulunmamaktadır."

Hazine ve Maliye Bakanlığı, stok vergisi getirileceği haberini yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, stok vergisi getirileceği yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Bakanlıktan, stok vergisi getirileceği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bir basın kuruluşunda yer alan, "Şimşek, stoktan vergi alma peşinde" başlıklı haberin gerçek dışı olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızın, haberde iddia edildiği üzere 'Enflasyon farkı stok vergisi' adı altında bir vergi alınmasına yönelik herhangi bir çalışması kesinlikle bulunmamaktadır. Bakanlığımız tarafından doğruluğu teyit edilmeden yapılan haberler spekülasyon niteliği taşımakta olup, itibar edilmemelidir."

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Enflasyon farkı stok vergisi Hazine ve Maliye Bakanlığı

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