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YEKDEM maliyeti nisan ve sonrası için revize edildi

Yayınlanma Tarihi: Nisan 05, 2025 10:58

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2025 için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetini nisan ve sonrası için revize etti.

YEKDEM maliyeti nisan ve sonrası için revize edildi

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bu yıl için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyeti, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ilişkin Yönetmeliğin ilgili maddesi kapsamında nisan ve sonrası için tadil edildi.

Nisan ile aralık ayı arası YEKDEM maliyeti megavatsaat başına 204,35 lira ile 488,64 lira arasında değişecek.

EPDK, ayrıca Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında tanımlanan düşük tüketimli tüketiciler ile görevli tedarik şirketleri tarafından "Yeşil Tarife"yi seçen tüketicilere uygulanacak tarife tablolarını belirledi.

Buna göre, dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve ilgili tebliğ kapsamında düşük tüketimli olarak tanımlanan tüketicilere, 5 Nisan itibarıyla uygulanacak "Faaliyet Bazlı", "Nihai" ve "Yeşil" tarife tabloları onaylandı.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Resmi Gazete Yeşil Tarif EPDK

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