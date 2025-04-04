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ABD'de işten çıkarmalar martta DOGE etkisiyle yüzde 60 arttı

Yayınlanma Tarihi: Nisan 04, 2025 10:02

İşten çıkarmalar, bu dönemde Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD’de işten çıkarmalar martta DOGE etkisiyle yüzde 60 arttı

ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarmalar, Hükümet Verimlilik Departmanının (DOGE) hükümet harcamalarını kısmak için federal hükümetteki çalışanları işten çıkarmasıyla martta bir önceki aya göre yüzde 60 artarak 275 bin 240'a yükseldi.

Açıklanan veya onaylanan işten çıkarmaların kaydını tutan danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas, mart ayına ilişkin raporunu yayımladı.
Buna göre, ABD merkezli işverenler mart ayında 275 bin 240 kişinin işten çıkarıldığını duyurdu.

Bu, Kovid-19 salgınının etkili olduğu Mayıs 2020'deki 397 bin 16 işten çıkarmadan bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi. Ayrıca, kayıtlardaki en yüksek üçüncü aylık toplam işten çıkarma oldu.

İşten çıkarmalar martta bir önceki aya kıyasla yüzde 60 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 205 yükseldi.

Bu yılın ilk 3 ayında işten çıkarmalar, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 93 artışla 497 bin 52'ye çıktı.

Mart ayında en fazla işten çıkarma, kamu sektöründe gerçekleşti.

Bu yıl işten çıkarma nedenleri arasında ilk sırada "DOGE etkisi" yer aldı.

DOGE nedeniyle yapılan işten çıkarmalar 280 bin 253'e ulaştı, bunun 216 bin 670'i mart ayında gerçekleşti.

Challenger, Gray & Christmas Kıdemli Başkan Yardımcısı Andrew Challenger da geçen ay yapılan işten çıkarma duyurularına DOGE'nin federal hükümetteki pozisyonları ortadan kaldırma planlarının etkili olduğunu belirtti.

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