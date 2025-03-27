Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Bafra Ovası'nda yazlık ürün ekimi için çalışmalar başladı

Bafra Ovası'nda yazlık ürün ekimi için çalışmalar başladı

Yayınlanma Tarihi: Mart 27, 2025 10:49

Türkiye'nin en verimli ovalarından Samsun'daki Bafra Ovası'nda, yazlık sebze, hububat ve çeltik ekimi için hazırlıklar başladı.

Bafra Ovası’nda yazlık ürün ekimi için çalışmalar başladı

Kızılırmak Nehri'nin beslediği, mineral zengini topraklara sahip ovada, yaz sezonunda 750 bin dekar alanda ekim yapılması planlanıyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bafra'nın "ikinci Çukurova" olarak anıldığını ve ekilen toprakların 350 bin dekarının ovada, 400 bin dekarının ise ikinci kuşak olan kırsalda yer aldığını belirtti.

Geçen yıl kışlık sebze ekilen arazilerinin temizleme çalışmalarına başlandığını söyleyen Tosuner, 2025 yılı ekim hazırlıklarının ise Ramazan Bayramı'ndan sonra hızlanacağına işaret etti.

Kırsal bölgelerde tütün ekiminin yanı sıra mısır ekimine de başlanacağını aktaran Tosuner, geçen yıl 150 bin dekar alana ekilen çeltik üretiminin bu yıl 160 bin dekara çıkmasının beklendiğini vurguladı.

Tosuner, karpuz, kavun ile salçalık kapya biberin önemli kısmının ovada üretileceğini dile getirdi.

Arazilerin sürülmeye başlandığını ifade eden Tosuner, 2024 yılı hububat desteklerinin kalan yüzde 50'sinin ve ödenmeyen mazot ve gübre desteklerinin Ramazan Bayramı'ndan önce ödenmesini talep etti.

Tosuner, "Hububattan kalan destekler verilirse, çiftçilerimizin mağduriyeti giderilir. Mazot, gübre ve ilaç fiyatlarında sıkıntı var. Destekler verilirse çiftçilerimize katkı olacağına inanıyorum." dedi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Bafra Ovası Samsun Kızılırmak Nehri Türkiye Bafra Ziraat Odası Bafra

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Bosna’nın umuda açılan kapısı: Umut Tüneli

Bosna'nın umuda açılan kapısı: Umut Tüneli

İnsanı felakete götüren haslet: Kibir

İnsanı felakete götüren haslet: Kibir

Ahid sandığı neden bu kadar önemli? İçinde ne var?

Ahid sandığı neden bu kadar önemli? İçinde ne var?

Hüzünlü bir ayrılıştır, bu ayrılığımız…

Hüzünlü bir ayrılıştır, bu ayrılığımız…

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Uludağ’da kapatılan bir otelde çıkan yangın çıktı

Uludağ'da kapatılan bir otelde çıkan yangın çıktı

Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

İsrail karşısında kainatın dili

İsrail karşısında kainatın dili

Siyonistler ateşkesi bozdu: Sahur vakti Gazze’de katliam

Siyonistler ateşkesi bozdu: Sahur vakti Gazze'de katliam

>