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EPDK Kurul kararları

Yayınlanma Tarihi: Mart 22, 2025 12:04

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında faaliyet gösteren görevli tedarik şirketlerinin son kaynak tedarik tarifesi kapsamında 31 Aralık 2029'a kadar Elektrik Üretim AŞ'den (EÜAŞ) temin edilecek elektrik miktarını belirledi.

EPDK Kurul kararları

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, görevli tedarik şirketlerinin, son kaynak tedariki kapsamındaki tüketiciler için 31 Aralık 2029'a kadar temin edeceği elektrik enerjisinin, yıllık bazda en az yüzde 50'sini EÜAŞ'tan temin etmelerine karar verildi.

Öte yandan, EPDK'nin diğer Kurul kararı kapsamında, "Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" güncellenerek ilgili kararın ekinde yer alan Otomasyon Sistemi Kılavuzu revize edildi.
Söz konusu karar 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.

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Elektrik Üretim AŞ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Resmi Gazete EÜAŞ EPDK

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