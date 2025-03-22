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Anasayfa Ekonomi Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Yayınlanma Tarihi: Mart 22, 2025 12:04

orsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 16,57 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 3,65, avro/TL yüzde 3,57, altının gram fiyatı ise yüzde 4,17 artış kaydetti.

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

BIST 100 endeksi, en düşük 8.984,54 puanı ve en yüksek 10.902,61 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 16,57 altında 9.044,64 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,17 artışla 3 bin 671 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,13 yükselişle 24 bin 846 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 5 bin 903 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 4,22 artarak 6 bin 152 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 3,65 artarak 38,0130 liraya, avro yüzde 3,57 artışla 41,3460 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,49, emeklilik fonları yüzde 2,60 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 5,83 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

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BIST 100 endeksi Kapalıçarşı

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