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Beyaz Saray: BAE, 10 yılda ABD'ye 1,4 trilyon dolarlık yatırım sözü verdi

Yayınlanma Tarihi: Mart 22, 2025 12:04

Beyaz Saray, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), 10 yıllık süre zarfında farklı alanlarda toplam 1,4 trilyon dolarlık yatırım taahhüt ettiğini açıkladı.

Beyaz Saray: BAE, 10 yılda ABD’ye 1,4 trilyon dolarlık yatırım sözü verdi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu yatırım taahhüdü, ABD Başkanı Donald Trump ile BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayid Al Nahyan arasında 18 Mart'ta Oval Ofis'te yapılan görüşmeden sonra verildi.

Beyaz Saray açıklamasında, "Başkan Trump ile BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Nahyan arasındaki toplantının ardından BAE, ABD'de 10 yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık bir yatırım çerçevesini gururla taahhüt etti. Bu yeni çerçeve BAE'nin, ABD ekonomisinde yapay zeka altyapısı, yarı iletkenler, enerji ve ABD üretim alanlarındaki mevcut yatırımlarını önemli ölçüde arttıracaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, Abu Dabi merkezli MGX, BlackRock, Microsoft ve Global Infrastructure Partners (GIP), NVIDIA ve xAI'yi, ABD'nin yapay zeka çalışmalarını desteklemek için yeni nesil veri merkezinin ve enerji altyapısının oluşturulmasını sağlamak üzere toplam 100 milyar dolara kadar yatırımı harekete geçirecek olan Yapay Zeka Altyapı Ortaklığına (AIP) davet etti.

İlaveten BAE yatırım fonu ADQ, ABD'li ortağı Energy Capital Partners ile enerji altyapısı ve veri merkezlerine yatırım yapmak için toplam 25 milyar dolarlık ABD odaklı bir girişim duyurdu.

Ayrıca bazı BAE firmaları, Texas eyaletindeki Next Decade LNG ihracat tesisine yapacağı yatırımla ABD doğal gaz üretimini ve ihracatını destekleme taahhüdünü açıkladı.

İlaveten iki ülke, kritik minerallerin tedarikini güvence altına almak için madencilik ortaklığı kurulması konusunda da mutabık kaldı.

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Abu Dabi Global Infrastructure Partners Energy Capital Partners Texas Birleşik Arap Emirlikleri Tahnun bin Zayid Al Nahyan Microsoft Next Decade LNG Donald Trump

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