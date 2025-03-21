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Anasayfa Ekonomi Trump, kritik minerallerin üretimini artırmaya yönelik kararnameyi imzaladı

Trump, kritik minerallerin üretimini artırmaya yönelik kararnameyi imzaladı

Yayınlanma Tarihi: Mart 21, 2025 09:51

ABD Başkanı Donald Trump, kritik minerallerin üretimini artırmaya yönelik kararnameye imza attı.

Trump, kritik minerallerin üretimini artırmaya yönelik kararnameyi imzaladı

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen törende, kritik mineraller ve nadir toprak elementlerinin üretimini önemli ölçüde artırmayı amaçlayan bir kararname imzaladığını duyurdu.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede, ABD'nin bir zamanlar dünyanın en büyük değerli mineral üreticisi olduğu ancak sıkı federal düzenlemeler nedeniyle bu alanda gerileme yaşadığı belirtildi.

Kararnamede, ülkenin ulusal ve ekonomik güvenliğinin, yabancı güçlerin mineral üretimine olan bağımlılığı nedeniyle ciddi bir tehdit altında olduğu vurgulanarak, ABD'nin mineral üretimini en üst seviyeye çıkarmak için acilen harekete geçilmesinin ulusal güvenlik açısından zorunlu olduğu ifade edildi.

Federal kurumlara 10 gün içinde mevcut tüm mineral üretim projelerinin listesini Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi başkanına sunma talimatı verilen kararnamede, hızlıca onaylanabilecek projelerin belirlenerek izin süreçlerinin hızlandırılacağı kaydedildi.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığının mineral rezervleri bulunan tüm federal arazileri belirleyerek mineral üretimi ve madencilikle ilgili faaliyetler için önceliklendireceği ve yerli mineral üretimini desteklemek amacıyla özel bir fon oluşturulmasına yönelik bir plan hazırlanacağı bildirildi.

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ABD Beyaz Saray İçişleri Bakanlığının Donald Trump Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi

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