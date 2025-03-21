Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi SPK, 5 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı

SPK, 5 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı

Yayınlanma Tarihi: Mart 21, 2025 09:51

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Fiba Holding AŞ, Fina Holding AŞ, Eko Faktoring AŞ, Flo Mağazacılık ve Pazarlama AŞ ile Aktif Yatırım Bankası AŞ'nin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK, 5 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı

SPK bültenine göre Kurul, Rubenis Tekstil'in tahsisli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Kurul, ayrıca Fiba Holding AŞ'nin 2 milyar lira, Fina Holding AŞ'nin 2 milyar lira, Eko Faktoring AŞ'nin 180 milyon lira, Flo Mağazacılık ve Pazarlama AŞ'nin 500 milyon dolar ve Aktif Yatırım Bankası AŞ'nin 100 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihraç başvurusunu kabul etti.

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. pay piyasasında 7 Mart 2025-18 Mart 2025 döneminde gerçekleştirilen işlemlerden dolayı 6362 sayılı SPK Kanununun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca Beylerbeyi Portföy Yönetimi Anonim Şirketine ve 1 kişiye 21 Mart 2025 tarihinden itibaren tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar veren Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla izinsiz olarak yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 23 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Fiba Holding AŞ Fina Holding AŞ Eko Faktoring AŞ Flo Mağazacılık ve Pazarlama AŞ Aktif Yatırım Bankası AŞ Beylerbeyi Portföy Yönetimi Anonim Şirketin Türkiye Rubenis Tekstil 6362 sayılı SPK Kanununun Sermaye Piyasası Kurulu Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A Ş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Gözden kaçırdığımız hakikatler

Gözden kaçırdığımız hakikatler

Kalp ferahlığı: İnfak

Kalp ferahlığı: İnfak

Martin Luther King Amerika tarihinde neyi değiştirdi?

Martin Luther King Amerika tarihinde neyi değiştirdi?

Türk lehçelerinde Mart ayı

Türk lehçelerinde Mart ayı

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Siyonistler ateşkesi bozdu: Sahur vakti Gazze’de katliam

Siyonistler ateşkesi bozdu: Sahur vakti Gazze'de katliam

Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri büyük ölçüde azalttığını saptadı

Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri "büyük ölçüde" azalttığını saptadı

28 Şubat’ın psikolojik etkileri

28 Şubat'ın psikolojik etkileri

İnsan Haklarına Vurulan Postmodern Darbe: 28 Şubat

İnsan Haklarına Vurulan Postmodern Darbe: 28 Şubat

>