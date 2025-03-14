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Hizmet üretim endeksi ocakta yıllık yüzde 6, aylık yüzde 2,5 arttı

Yayınlanma Tarihi: Mart 14, 2025 10:23

Hizmet üretim endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 6, aylık bazda yüzde 2,5 artış kaydetti.

Hizmet üretim endeksi ocakta yıllık yüzde 6, aylık yüzde 2,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,2, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 9,6, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 9,9, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,9, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler yüzde 7, idari ve destek hizmetleri yüzde 8,2 yükseldi.

- Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 2,5 arttı

Hizmet üretim endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,5 artış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde, aylık bazda konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,5, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,4, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler yüzde 12,4, idari ve destek hizmetleri yüzde 4,7 artarken ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,5, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,9 geriledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu

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