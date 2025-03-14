Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 753 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 299 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 920 bin 810 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 909 bin 278 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,8 ile rüzgar santralleri ve yüzde 11 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 928 megavatsaat elektrik ihracatı, 1482 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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