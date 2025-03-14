Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yayınlanma Tarihi: Mart 14, 2025 10:18

Türkiye'de dün günlük bazda 920 bin 810 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 909 bin 278 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 753 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 299 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 920 bin 810 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 909 bin 278 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,8 ile rüzgar santralleri ve yüzde 11 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 928 megavatsaat elektrik ihracatı, 1482 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Rüzgar santral güneş ithal kömür Türkiye Elektrik İletim AŞ Türkiye

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İmam Maturidi’nin hikmetli sözleri

İmam Maturidi'nin hikmetli sözleri

Mukabele’deki sır…

Mukabele’deki sır…

Alev Alatlı’nın kaleminden Kadere Karşı Koy A.Ş

Alev Alatlı'nın kaleminden Kadere Karşı Koy A.Ş

İspanya’dan Kutsal Topraklara At Sırtında Hac Yolculuğu

İspanya'dan Kutsal Topraklara At Sırtında Hac Yolculuğu

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri büyük ölçüde azalttığını saptadı

Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri "büyük ölçüde" azalttığını saptadı

28 Şubat’ın psikolojik etkileri

28 Şubat'ın psikolojik etkileri

İnsan Haklarına Vurulan Postmodern Darbe: 28 Şubat

İnsan Haklarına Vurulan Postmodern Darbe: 28 Şubat

PODCAST I Fergana Vadisi’nin önemi

PODCAST I Fergana Vadisi'nin önemi

Daima Filistin

Daima Filistin

PODCAST I Kudüs’ün üç sultanı

PODCAST I Kudüs'ün üç sultanı

>