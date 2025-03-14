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Anasayfa Ekonomi Altının gramı 3 bin 520 liradan işlem görüyor

Altının gramı 3 bin 520 liradan işlem görüyor

Yayınlanma Tarihi: Mart 14, 2025 10:20

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 520 liradan işlem görüyor.

Altının gramı 3 bin 520 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 değer kazanarak 3 bin 511 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 3 bin 520 lira düzeyinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 810 liradan, Cumhuriyet altını 23 bin 150 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dün 2 bin 989,1 dolar seviyelerini görerek rekor tazelerken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 987 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele ve resesyon endişeleri sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ni (AB) hedef alan yeni tarife tehditleri varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor.

AB'yi dünyanın en düşmanca ve istismarcı vergilendirme otoritesi olarak nitelendiren Trump, AB'nin "ABD'den faydalanmak için kurulduğu" görüşünü yineledi.

Ayrıca Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırlarken Oval Ofis'te yaptığı açıklamalarda, tarife planlarına ilişkin hiçbir şekilde geri adım atmayacağının sinyalini verdi.

Analistler, ABD Başkanı Trump'ın ticaret politikalarındaki yaklaşımının belirsizlikleri artırdığını, bu durumun ülkelerin ekonomi politikaları oluşturmasında öngörülebilirliği azalttığını ve yatırımcıları temkinli olmaya sevk ederek güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, İngiltere'de sanayi üretimi ile dış ticaret dengesi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin dolar seviyesinin direnç, 2 bin 980 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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