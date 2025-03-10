İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi şubatta 51,1 oldu

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin şubat ayı sonuçları açıklandı.

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşme, 50'nin altındaki değerler ise bozulma olduğunu gösteriyor.

Sonuçlara göre, ocakta 51,2 olan İSO İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, şubatta 51,1 ile önemli bir değişim göstermedi ve ihracat talep koşullarında güçlenmenin sürdüğüne işaret etti. Ayrıca şubat verileriyle Türk imalatçıların ihracat iklimindeki kesintisiz iyileşme trendi 14 aya ulaştı.

Geçen ay anket kapsamındaki ekonomiler içerisinde aktivitenin en hızlı arttığı ülke Suudi Arabistan oldu. Bu ülkede büyüme hızı ocakta görülen 18 aylık zirveye göre bir miktar zayıf olmasına rağmen güçlü seyrini korudu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) de petrol dışı ekonomik aktivite arttı ve bir önceki aya göre sınırlı bir ivme kazandı.

Diğer Orta Doğu ülkelerine bakıldığında ise üretim Kuveyt ve Lübnan'da artarken, Mısır'da yatay seyretti, Katar'da ise düştü.

- En belirgin daralma Fransa'da kaydedildi

Şubatta en belirgin daralma ise Türk imalat sanayisi ihracat pazarının yüzde 4'ünü oluşturan Fransa'da kaydedildi. Ülkede üretim belirgin şekilde düştü ve söz konusu gerileme bir yıldan uzun sürenin en yüksek hızında gerçekleşti.

Avrupa'nın diğer bölgelerinde ise daha karmaşık bir görünüm ortaya çıktı. Ekonomik aktivite Almanya'da hafif gerilerken, Birleşik Krallık'ta değişmedi. Hollanda ve Romanya gibi diğer önemli pazarlarda yaşanan üretim daralmasına karşılık, İtalya ve İspanya'da büyüme gerçekleşti. İtalya'da ise genişleme son 9 ayın en yüksek oranında ölçüldü.

ABD'de ekonomik aktivite artmaya devam etti ve kesintisiz büyüme eğilimi 25 aya ulaştı. Öte yandan şubattaki artış oldukça ılımlı düzeyde ve Nisan 2024'ten bu yana en düşük oranda kaydedildi.

Son olarak, yeni yayınlanmaya başlayan Pakistan İmalat PMI, şubatta üretimde aylık bazda güçlü bir artışa işaret etti. Bu ülkenin üretimi, endeksin başlangıç tarihi olan Mayıs 2024'ten bu yana yükseliş eğilimi gösteriyor.

- "Firmalar önümüzdeki aylarda daha dengeli büyüme tablosu görmeyi umut ediyor"

Açıklamada sonuçlara ilişkin değerlendirmeleri yer alan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Türk imalat sanayisi ihracatçılarının talep ikliminin, şubat ayında da genel anlamda olumlu seyrettiğini ve üst üste 14'üncü ay iyileşme kaydettiğini bildirdi.

Harker, "Ancak talep koşullarındaki bu genel güçlenme, bazı önemli ihracat pazarlarındaki ayrışmaları gizlemeye devam etti. Orta Doğu önemli bir büyüme kaynağı olmayı sürdürürken, Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa pazarında talep zayıf seyretti. Firmalar önümüzdeki aylarda daha dengeli bir büyüme tablosu görmeyi umut ediyor." ifadelerini kullandı.

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