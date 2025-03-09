Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 42,7 artışla 1 milyar 512 milyon 20 bin 507 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00'de 2 bin 950 lira, en düşük saat 13.00'te 1615 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 415 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 423 lira 80 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 995 lira, en düşük 81 lira olarak kayıtlara geçti.

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