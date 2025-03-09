Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yayınlanma Tarihi: Mart 09, 2025 16:21

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 950 lira, en düşük 1615 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 42,7 artışla 1 milyar 512 milyon 20 bin 507 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00'de 2 bin 950 lira, en düşük saat 13.00'te 1615 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 415 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 423 lira 80 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 995 lira, en düşük 81 lira olarak kayıtlara geçti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Hayali Bey Divanı’ndan alıntılar

Hayali Bey Divanı'ndan alıntılar

Nergiz Mert Ocaklı ile Masal Anlatımı I Kaplumbağa ve Kuşlar Masalı I Ramazan Feneri Etkinliği

Nergiz Mert Ocaklı ile Masal Anlatımı I Kaplumbağa ve Kuşlar Masalı I Ramazan Feneri Etkinliği

III. Murad’ın Resul-i Ekrem SAV sevgisi

III. Murad'ın Resul-i Ekrem (SAV) sevgisi

Sinemada auteur kuramı

Sinemada auteur kuramı

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri büyük ölçüde azalttığını saptadı

Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri "büyük ölçüde" azalttığını saptadı

28 Şubat’ın psikolojik etkileri

28 Şubat'ın psikolojik etkileri

İnsan Haklarına Vurulan Postmodern Darbe: 28 Şubat

İnsan Haklarına Vurulan Postmodern Darbe: 28 Şubat

PODCAST I Fergana Vadisi’nin önemi

PODCAST I Fergana Vadisi'nin önemi

Daima Filistin

Daima Filistin

PODCAST I Kudüs’ün üç sultanı

PODCAST I Kudüs'ün üç sultanı

>