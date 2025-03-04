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Anasayfa Ekonomi İngiltere, TikTok'a çocukların verilerini kullanması nedeniyle soruşturma başlattı

İngiltere, TikTok'a çocukların verilerini kullanması nedeniyle soruşturma başlattı

Yayınlanma Tarihi: Mart 04, 2025 09:05

İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), TikTok'a çocukların verilerini kullanması nedeniyle soruşturma başlattığını duyurdu.

İngiltere, TikTok’a çocukların verilerini kullanması nedeniyle soruşturma başlattı
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İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi İngiltere

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