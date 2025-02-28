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Faiz indirimleri Avro Bölgesi'nde şirketlerin kredi talebini artırıyor

Yayınlanma Tarihi: Şubat 28, 2025 12:42

Bölgede şirket kredileri, ocakta yüzde 2 ile Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek artışını kaydetti.

Faiz indirimleri Avro Bölgesi’nde şirketlerin kredi talebini artırıyor

Avro Bölgesi'nde, yıllık bazda Aralık 2024'te yüzde 1,7 büyüyen şirket kredileri, ocak ayında yüzde 2 artış kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), ocak ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı.

Buna göre, yıllık bazda Aralık 2024'te revize olarak yüzde 1,7 büyüyen şirket kredileri, ocakta yüzde 2 artış kaydetti. Böylece Avro Bölgesi'ndeki şirketlerin yeni kredilere olan talebi 2,3 artış gösterdiği Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek artışını kaydetti.

Tüketici kredileri ise 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 1,3 arttı. Aralık 2024'te tüketicileri kredileri yüzde 1,1 artmıştı.

Ocakta M3 para arzı, yıllık bazda yüzde 3,6 artışla analistlerin beklentisi olan yüzde 3,8'in altında gerçekleşti.

- ECB'nin faiz kararı

Öte yandan 5-6 Mart'ta gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor. Piyasalar, bu toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimi daha bekliyor.

ECB, 30 Ocak'ta, piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı Haziran 2024'ten beri beşinci faiz indirimine giderek, üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü. Banka, mevduat faiz oranını yüzde 3'ten 2,75'e indirmişti.

Öte yandan, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avro Bölgesi'nde Aralık 2024'te yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 2,5'e çıktı.
ECB, ekonominin sağlıklı işlemesi için yüzde 2'lik enflasyon hedefliyor.

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Avro Bölgesi Avrupa Merkez Bankası ( Avrupa Merkez Bankasının Avrupa İstatistik Ofisi Temmuz 2023 Eurostat ECB

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