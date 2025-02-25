Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Starbucks, 1000'den fazla çalışanını işten çıkaracak

Starbucks, 1000'den fazla çalışanını işten çıkaracak

Yayınlanma Tarihi: Şubat 25, 2025 09:00

ABD'li kahve zinciri Starbucks, 1100 kurumsal pozisyonu kaldırma kararı aldığını duyurdu.

Starbucks, 1000’den fazla çalışanını işten çıkaracak

Starbucks Üst Yöneticisi (CEO) Brian Niccol, konuya ilişkin çalışanlara gönderdiği mesajında, küresel destek ekiplerinin rolü, yapısı ve büyüklüğüne ilişkin değerlendirmelerini tamamladıklarını kaydetti.

Niccol, "Bu, 1100 mevcut destek ortağı pozisyonu ile birkaç yüz ek açık ve doldurulmamış pozisyonun kaldırılmasına yönelik zor bir kararı içeriyor" ifadelerini kullandı.

Şirketin yapısını basitleştirdiklerini, daha küçük ve çevik ekipler oluşturacaklarını belirten Niccol, "Amacımız daha verimli çalışmak, hesap verebilirliği artırmak, karmaşıklığı azaltmak ve daha iyi entegrasyon sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
ABD Brian Niccol Starbucks

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İstanbul’un 5 önemli Türbesi

İstanbul’un 5 önemli Türbesi

Reisü’l-Hattatîn Hasan Çelebi vefat etti

Reisü'l-Hattatîn Hasan Çelebi vefat etti

Daima Filistin

Daima Filistin

İbnü’l vakt olmak: Esma’nın tecellilerini an içinde takip etmek

İbnü'l vakt olmak: Esma'nın tecellilerini an içinde takip etmek

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
PODCAST I Fergana Vadisi’nin önemi

PODCAST I Fergana Vadisi'nin önemi

Daima Filistin

Daima Filistin

PODCAST I Kudüs’ün üç sultanı

PODCAST I Kudüs'ün üç sultanı

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği sis nedeniyle geçici olarak durduruldu

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle geçici olarak durduruldu

Nemrut Kalderası’ndaki bozayılar hikayeleştirildi

Nemrut Kalderası'ndaki bozayılar hikayeleştirildi

>