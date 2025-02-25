Sinop’ta yerel kalkınmaya tam 8,5 milyon liralık destek

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülerek desteklenecek program çerçevesinde kentte Lakerda Üretim Tesisi ve Tekno Zanaart projeleri hayata geçirilecek.

Program kapsamında il merkezinde coğrafi işaretli Sinop lakerdası üretim tesisi kurulacak. Hamsi ve somon gibi deniz ürünlerinin de işlenip paketleneceği tesiste, üretilen ürünler iç ve dış pazarlara sunulacak. İlk etapta 10 kadının istihdam edilmesi planlanan projede, bu sayının ilerleyen süreçlerde 40'a çıkarılması hedefleniyor. Kadınlara yönelik mesleki eğitimlerin de verileceği projeyle sektörde kalıcı iş gücü sağlanarak, ürünlerin ulusal ve uluslararası çapta pazarlanabilecek nitelik kazanması için de markalaşma ve görünürlük çalışmaları yapılacak.

Boyabat ilçesinde uygulanacak "Tekno Zanaart" projesiyle ise yerel el sanatlarını dijital ortamda yeniden canlandırarak kadın ve gençlerin istihdam edilmesi hedefleniyor. Projeyle Boyabat'ın geleneksel dokuma, taş baskı ve çember üretimi gibi el sanatları dijital çağın gerekliliklerine uygun hale getirilecek. Kurulacak atölyelerde kadın girişimciler ve genç işsizler mesleki eğitim alacak. Katılımcılar, dijital pazarlama ve e-ticaret eğitimleriyle desteklenerek el emeği ürünlerini çevrimiçi platformlarda satma imkanına sahip olacak. Ayrıca proje, engelli bireylerin evden üretime katılmasını teşvik ederek sosyal ve ekonomik hayata dahil olmalarına imkan sunacak.

Projelerin Valilik binasında düzenlenen işbirliği protokolü imza programında konuşan KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, uygulanacak her iki projenin de yerel üretimi destekleyerek bölgesel kalkınmayı hızlandıracağını söyledi.

Gerçekleştirilecek yatırımların yerel ekonomiye ve istihdama önemli katkılar sunacağına inandıklarını vurgulayan Genç, şöyle konuştu:

"Ajans olarak coğrafi işaretli ürünlerimizin markalaşma ve pazarlama süreçlerine katkı sağlıyoruz. Sinop lakerdası ajansımız desteğiyle su ürünleri konusundaki Sinop'ta ilk coğrafi işaretli ürün olarak 2023 yılında tescil edildi. Ayrıca ürünün pazarlamasına katma değer yaratacak ambalaj ve sunum tasarımlarının yanında lakerdanın AB'de tescil edilmesine yönelik destek sağladık. Şimdi de lakerda ile birlikte hamsi ve somon gibi deniz ürünlerinin üretimi, işleme ve paketlenme tesisi kurulumuna yönelik Sinop TSO tarafından hazırlanan projesine sağlayacağımız destekle su ürünlerimizin iç ve dış pazarlara sunulmasını destekleyeceğiz."

Boyabat ilçesinde uygulayacak "Tekno Zanaart" projesinin de yerel üreticilerin desteklenmesi ve geleneksel kültürün yaşatılması açısından çok önem arz ettiğine dikkati çeken Genç, "2024 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayeleri ve katılımı ile tanıtımı yapılan Anadoludakiler programında Sayın Bakanımız Mehmet Fatih Kacır tarafından SOGEP Anadoludakiler çağrısı ilan edilmişti. Proje kapsamında kurulacak atölyelerde, kadın girişimcilere ve genç işsizlere mesleki eğitim imkanı sağlıyor. Sağlanacak destekle dijital pazarlama ve e-ticaret eğitimleriyle desteklenecek katılımcılar, el emeği ürünlerini çevrimiçi platformlar aracılığıyla doğrudan tüketiciye ulaştırabilecekler" diye konuştu.

Genç'in konuşmasının ardından Vali Mustafa Özarslan ve diğer paydaş kurumların ilgililerinin de katılımıyla işbirliği protokolü imzalandı.

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