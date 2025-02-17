Züccaciyeciler Almanya ve ABD’de ticaret merkezi açıyor

Basın mensupları ile sohbet toplantısında bir araya gelen Öksüz, 700'e yakın üye sayısıyla sektörün en büyük ve çatı derneği olan ZÜCDER'in sektörde 20. yılını tamamladığını söyledi.

Porselen, seramik, cam, plastik ve çelik eşyadan hediyelik eşyaya kadar çok çeşitli ürün grubunda faaliyet gösteren üretici, ihracatçı, ithalatçı ve perakende firmalarını temsil eden ZÜCDER'in faaliyetlerinden bahseden Öksüz, dünya standartları kalitesinde özgün tasarımlarla tüm dünyadaki rakipleri ile rekabet edebilecek seviyede olduklarını anlattı.

Öksüz, 10 ilde temsilciliği bulunan ZÜCDER'in sektöründe ilk defa 2015 yılında başlattığı zirveler sayesinde büyük markaların yurt dışı yerine tedarik için Türk üreticileri seçmesini sağladıklarını ve böylece ithalatın önünü kestiklerini bildirdi.

Züccaciye sektörünün ekonomik büyüklüğünün 12 milyar dolara yükseldiğini, ihracatının ise 5,6 milyar dolara ulaştığını aktaran Öksüz, 2,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiklerini söyledi.

"ZUCHEX Avrupa'nın sektöründe en büyük ikinci fuarı oldu"

Mesut Öksüz, üretici ile markaları bir araya getirdikleri zirveler sayesinde artık nitelikli satın alma heyetlerini de Türkiye'ye getirdiklerini vurgulayarak, bu sayede ihracata da önemli katkı sağladıklarını kaydetti.

Dernek tarafından desteklenen Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'nın (ZUCHEX) alanında Avrupa'nın ikinci, dünyanın üçüncü büyük fuarı olduğunu ifade eden Öksüz, bu etkinliğe katılan firma sayısının son 5 yılda 2 kattan fazla artarak 900'e çıktığını, yıllık 30 binden fazla ziyaretçi ağırlandığını, üyeler için navlun, lojistik, devlet teşvikleri, dijital pazarlama gibi çeşitli eğitim ve seminerler gerçekleştirildiğini anlattı.

"Üyelerimizin 365 gün satış yapacağı dijital platform devreye girecek"

ZÜCDER Başkanı Öksüz, sektörde halihazırda önemli bir istihdam sorunu yaşandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için ZÜCDER Kariyer projemizi hem dijital hem de fiziki kariyer buluşmalarıyla devam ettirerek sektöre yeni iş gücü kazandırmaya devam edeceğiz. Dijitalleşmeyen üye kalmaması için ülkemizdeki büyük pazar yerleriyle geliştirdiğimiz, tüm altyapısını tamamladığımız, üyelerimizin e-ticaret ve e-ihracat yapabileceği 'ZÜCDER 365 Gün Dijital B2B' isimli projemizde son aşamaya geldik. Bugüne kadar zirvelerimize ve fuarlarımıza katılan tüm yerli ve yabancı satın almacıların, üreticilerin, ithalatçıların, ihracatçıların ve KOBİ'lerin dahil olacağı ve 7 gün 24 saat B2B görüşmelerin ve ticaretin yapılabileceği projemizi 3 ay içerisinde devreye almayı hedefliyoruz. Üyelerimiz bu dijital platform sayesinde 365 gün satış yapabilecek."

"Almanya'ya ihracatımıza önemli katkı sunacak"

Mesut Öksüz, bir süredir çalışmalarını sürdürdükleri en önemli projelerden birisinin de Almanya ve ABD'de ticaret merkezi açmak olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Almanya ile ilgili anlaşmalarımızı yaptık. Üreticilerimizin ve KOBİ'lerimizin Ticaret Bakanlığı desteğiyle bu pazara girebileceği ve ihracatını artırabileceği merkezimizin ilkini yılın ikinci çeyreğinde Düsseldorf'ta açmayı planlıyoruz. Almanya'yı biliyoruz. Buraya çok çabuk adapte olacağımızı düşünüyoruz. Avrupa'da bu alandaki sanayicilerin üretimden çekilmeye başladığını görüyoruz. Burada ciddi bir pazar imkanı var. Sisteme dahil olacak üreticilerimize yüzde 60 destek sunulacak, bu çok önemli. Bu merkezin Almanya'ya 500 milyon dolarlık ihracatımıza da kısa vadede önemli katkı sunacağını düşünüyoruz."

Öksüz, üyelerin bütün satış, reklam ve tanıtım operasyonlarının gerçekleştirileceğini kaydederek, pazara girmekte ve büyümekte zorlanan KOBİ'ler için benzersiz imkan sunulacağını söyledi.

ABD'nin, dünyanın en büyük züccaciye ithalatçısı ülkeler arasında zirvede yer aldığını aktaran Öksüz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkenin ithalatından aldığımız pay sadece binde 3 civarında ve bu ülkede deposu olmayanlara, belirli standartları yakalayamayanlara satış yapabilmek çok zor. Sektörümüzden bu ülkeye ihracat yapabilenler var ama çok az. Dolayısıyla dünyanın en büyük pazarına girmenin zamanı geldi. Üyelerimizin bu ülkenin belirli eyaletlerinde konuşlanmaları için ortak depolar açarak ve 'Türk malı' tanıtım çalışmaları yaparak pazardaki payını artırmayı hedefliyoruz. Almanya'dan sonra ABD'de de ticaret merkezi açacağız."

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