DEİK "12 Ay 12 Vilayet" webinar serisini başlattı

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin üst düzey kurumları ve özel sektör temsilcileri arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan "12 Ay 12 Vilayet" webinar serisinin ilki, ocak ayında "Buhara Vilayetinde İş ve Yatırım Fırsatları" konusuyla gerçekleştirildi. Serinin ikinci webinarı ise 21 Şubat'ta "Özbekistan'ın Harezm Vilayetinde İş ve Yatırım Fırsatları" başlığıyla düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar doları aştığını, Türkiye'nin Özbekistan'ın en çok ihracat yaptığı dördüncü, en çok ithalat yaptığı üçüncü ülke konumunda olduğunu belirterek, bu rakamları artırmak için iş dünyası temsilcilerinin daha fazla çaba göstereceğine inandığını ifade etti.

Geçen yıl imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması'nın ticari ilişkileri derinleştirip zenginleştireceğini de vurgulayan Özgüven, Buhara Vilayetinde gerçekleştirilen ilk webinarda Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alişer Agzamhocayev, Buhara Bölge Vali Yardımcısı, Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bölge Müdürü Rizo Asadov ve enerji, tekstil, seracılık gibi alanlarda yatırımları bulunan firmaların temsilcileriyle bir araya geldiklerini aktardı.

Açıklamada verilen bilgiye göre, "12 Ay 12 Vilayet" webinar serisi, sırasıyla şubatta Harezm, martta Namangan, nisanda Taşkent, mayısta Jizzak, haziranda Semerkant, temmuzda Kaşkaderya, ağustosta Surhanderya, eylülde Andican, ekimde Fergana, kasımda Navoi ve aralıkta Sırderya bölgelerinin tanıtımıyla devam edecek.

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