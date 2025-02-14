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İnşaat üretimi Aralık 2024'te yıllık yüzde 14,4 arttı

Yayınlanma Tarihi: Şubat 14, 2025 13:02

Türkiye'de inşaat üretimi, Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 14,4 artış gösterdi.

İnşaat üretimi Aralık 2024’te yıllık yüzde 14,4 arttı

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024'e ilişkin inşaat üretim endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat üretimi geçen yıl aralıkta yıllık bazda 14,4 artış kaydetti.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeks, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre bina inşaatı sektöründe yüzde 17,6, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 11,1 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 6,2 yükseldi

İnşaat üretimi endeksi söz konusu ayda aylık bazda 6,7 arttı. Endeks, Aralık 2024'te bina inşaatı sektöründe bir önceki aya göre yüzde 7,6, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 0,5 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 8 artış gösterdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye

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