Hazine ve Maliye Bakanlığı haftaya 3 ihale düzenleyecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 17 Şubat'taki ihalede, 4 yıl (1386 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

18 Şubat'ta yapılacak iki ihalede de 3 yıl (1029 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli ve 5 yıl (1666 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

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