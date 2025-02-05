Afrika Madencilik Yatırımları Konferansı sektörün önde gelen temsilcilerini buluşturuyor
Yayınlanma Tarihi: Şubat 05, 2025 15:57
Dünya genelinde madencilik sektörünün önde gelen firmaları ve uzmanları, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde düzenlenen 31. Afrika Madencilik Yatırımları Konferansı'nda bir arada.
Dünya genelinde madencilik sektörünün önde gelen firmaları ve uzmanları, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde düzenlenen 31. Afrika Madencilik Yatırımları Konferansı'nda bir araya geliyor. Cape Town Uluslararası Kongre Merkezi'nde devam eden ve yarın sona erecek 31. Afrika Madencilik Yatırımları Konferansı'na, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 115 ülkeden 3 bin 500'e yakın firma ve kurum temsilcisi katılıyor.
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