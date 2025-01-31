Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi AB'den yeni savunma teknolojilerine 1 milyar avroluk destek

AB'den yeni savunma teknolojilerine 1 milyar avroluk destek

Yayınlanma Tarihi: Ocak 31, 2025 09:46

Avrupa Birliği (AB), savunma alanında 4 boyutlu görüntüleme radarı, küçük entegre devreler ve kızılötesi sensör gibi çeşitli yeni projelere yönelik AR-GE faaliyetleri için 1 milyar avroluk kaynak ayırdı.

AB’den yeni savunma teknolojilerine 1 milyar avroluk destek

Avrupa Birliği (AB), savunma alanında 4 boyutlu görüntüleme radarı, küçük entegre devreler ve kızılötesi sensör gibi çeşitli yeni projelere yönelik AR-GE faaliyetleri için 1 milyar avroluk kaynak ayırdı.

AB Komisyonu, yeni nesil savunma teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik Avrupa Savunma Fonu 2025 yılı çalışma programının kabul edildiğini duyurdu.

Programla, komisyonun kritik savunma teknolojileri ve yeteneklerinin geliştirilmesini desteklemek için önemli miktarda kaynak sağlayacağı ifade edilen açıklamada, kara, hava, deniz ve uzay muharebesi ile enerji dayanıklılığı ve çevresel geçiş gibi kritik alanlara 100'er milyon avro olmak üzere toplamda 1 milyar avro civarında kaynak tahsis edildiği bildirildi.

Açıklamada, fonla, 4 boyutlu görüntüleme radar teknolojileri, kızılötesi dedektörler, entegre devreler, yapay zeka diyalog sistemleri, bataryalar, insansız hava araçlarına yönelik mühimmat gibi savunma alanlarında çeşitli araştırma ve geliştirme programlarına destek verileceği kaydedildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Avrupa Savunma Fonu AB komisyonu Avrupa Birliği insansız hava

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Kadrini Bilememek Nimeti: Zalim ve Cahil Olmak Ne Demektir?

Kadrini Bilememek Nimeti: Zalim ve Cahil Olmak Ne Demektir?

Rahman’ın has kulları

Rahman’ın has kulları

Mehmet Dinç’in kaleminden hayata dair cümleler

Mehmet Dinç'in kaleminden hayata dair cümleler

Kısaca

Kısaca

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Milli yas ilanının ardından bayraklar yarıya indirildi

Milli yas ilanının ardından bayraklar yarıya indirildi

RTÜK Başkanı Şahin, Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi

RTÜK Başkanı Şahin, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi

Filistin’in bağımsızlığını resmi olarak tanıyan ülkeler

Filistin'in bağımsızlığını resmi olarak tanıyan ülkeler

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde otelde çıkan yangında can kaybı 10’a yükseldi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında can kaybı 10'a yükseldi

>