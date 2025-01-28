Türk ihracatçılar, Suriye’ye yapılan hububat ve bakliyat ihracatını artırmayı hedefliyor

Kadooğlu, yazılı açıklamasında, Ticaret Bakanlığının çalışmasıyla Suriye'yle 269 üründe gümrük vergisi revizyonuna gidildiğini ve bunun ihracata olumlu yansıyacağını belirtti.

Suriye'ye yıllık 350 milyon dolarlık hububat, bakliyat ihracatı gerçekleştirdiklerini kaydeden Kadooğlu, "Önümüzdeki süreçte bu rakamı 500-600 milyon dolara yükseltebilecek durumdayız. Çünkü gümrük vergilerinde revizyonun yapılması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin kuvvetli olması hızlı bir artış sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

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