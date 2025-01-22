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Anasayfa Ekonomi Rusya'nın dış ticaret fazlası 122,6 milyar dolara yükseldi

Rusya'nın dış ticaret fazlası 122,6 milyar dolara yükseldi

Yayınlanma Tarihi: Ocak 22, 2025 10:55

Rusya'nın dış ticaret fazlası, 2024'te önceki yıla göre yüzde 0,82 artarak 122,6 milyar dolara çıktı.

Rusya Merkez Bankası, ülkenin dış ticaret, dış borç ve ödemeler dengesine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Aralık 2024'te ülkenin ithalatı, önceki aya göre yüzde 0,77 azalarak 25,9 milyar dolara gerilerken, ihracatı da yüzde 2,8 düşerek 31,3 milyar dolar oldu.

Ülkenin 2024'teki ithalatı ise önceki yıla göre yüzde 2,88 azalarak 294,6 milyar dolara, ihracatı da yüzde 1,7 düşüşle 417,2 milyar dolara geriledi.

Böylece Rusya'nın 2024'ün tamamında dış ticaret fazlası, 2023'e göre yüzde 0,82 artarak 122,6 milyar dolara ulaştı.

Ülkenin dış borcu, geçen yıl 27,5 milyar dolar azalarak 290,4 milyar dolara geriledi.

Rusya'nın cari işlemler fazlası da geçen yıl 2023'e kıyasla yüzde 7,3 artarak 53,8 milyar dolara yükseldi.

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Rusya Merkez Bankası Rusya

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