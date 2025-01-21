Enerjisa Dağıtım Şirketleri, 2024'te deprem bölgesinden yapılan 8,7 milyon çağrıyı yanıtladı
Yayınlanma Tarihi: Ocak 21, 2025 10:48
Enerjisa Dağıtım Şirketleri Çağrı Merkezleri, 2024'te deprem bölgesinden yapılan 8,7 milyon çağrıyı yanıtladı.
"Herkes için daha iyi bir gelecek" vizyonuyla sürdürülebilir projelerini hayata geçiren Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, 186 Çağrı Merkezleri ve dijital kanalları aracılığıyla 6 Şubat depremlerinden etkilenenler başta olmak üzere tüm kullanıcılarının memnuniyetini artırıp, talep ve isteklerini en hızlı şekilde karşılamak için çalışmalarına devam ediyor.
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