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Dünya Ekonomik Forumu'nun 'Davos Zirvesi' başladı

Yayınlanma Tarihi: Ocak 21, 2025 10:26

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos'ta düzenlenen 55. Yıllık Toplantıları, 'Akıl Çağında İşbirliği' konusu ile yerini aldı.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos'ta düzenlenen 55. Yıllık Toplantıları, 'Akıl Çağında İşbirliği' temasıyla başladı. İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen zirveye, 130'dan fazla ülkeden iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi olmak üzere 3 bin katılımcı bekleniyor.

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Dünya Ekonomik Forumu Davos Davos Zirvesi WEF İsviçre

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