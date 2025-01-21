Dünya Ekonomik Forumu'nun 'Davos Zirvesi' başladı

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos'ta düzenlenen 55. Yıllık Toplantıları, 'Akıl Çağında İşbirliği' temasıyla başladı. İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen zirveye, 130'dan fazla ülkeden iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi olmak üzere 3 bin katılımcı bekleniyor.

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