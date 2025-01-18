Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin sağlık turizmi konusunda geldiği noktaya dikkati çekerek, "Karşılıklı olarak hem Moğol dostlarımızın buradaki sağlık ihtiyaçlarını karşılamak hem de Moğolistan'daki sağlık yatırımları konusunda daha fazla çalışmak istiyoruz." dedi.

Nail Olpak, DEİK Genel Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Moğolistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, içinde bulunulan çağın "dilitalleşme çağı" olduğunu belirterek, "Ben daha çok 'dijital ekonomi' olarak ifade etmeyi tercih ediyorum. Moğolistan'dan da bu konuda çok yaygın bir talebin olduğunun farkındayız." şeklinde konuştu.

Olpak, Türkiye'de dijitalleşmenin geldiği noktanın herkes tarafından bilindiğini ifade ederek, bu çerçeve içerisinde DEİK'in iş konseylerinden birisinin de Dijital Teknolojiler İş Konseyi olduğunu anlattı.

Türkiye'nin Moğol dostlarıyla daha çok iş birliği yapabileceğini vurgulayan Olpak, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Madencilik, Moğolistan'ın çok önemli alanlarından birisi. Zengin maden yataklarını biliyoruz. Madenciliğin içerisinde öne çıkan, aynı kapsamla olmakla daha özel bir alan ise nadir metaller. Nadir metalleri ise yine firmalarımızın tekrar dikkatine sunmak istiyorum. Hayvancılığı, sağlık turizmini konuştuk. Sağlık turizmi konusunda da Türkiye'nin geldiği noktayı biliyoruz. Karşılıklı olarak hem Moğol dostlarımızın buradaki sağlık ihtiyaçlarını karşılamak hem de Moğolistan'daki sağlık yatırımları konusunda daha fazla çalışmak istiyoruz."

Olpak, Türkiye'yi Batı ile Çin arasındaki yatırım, üretim ve teknoloji üssü olarak ifade ettiklerini belirterek, "Hamdolsun 2024 yılı sonu itibariyle 600 milyar doları aşan bir dış ticaret hacmine sahibiz. Sektörlerin hemen hemen her alanında faaliyet yapıyoruz. Amacımız bu alanlarda Moğol dostlarımızla daha fazla birlikte olabilmek." ifadesini kullandı.

- "Dış ticaret ve karşılıklı yatırımlarımızı geliştirmek üzere çalışmalar yapmaya hazırız"

Türkiye-Moğolistan İş Konseyi Başkanı Özkan Öztürk de Moğolistan Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası ile 2001 yılında İstanbul'da imzalanan protokol ile kurulan Türkiye-Moğolistan İş Konseyi'nin, Türk ve Moğol iş dünyası temsilcileri, profesyonelleri ve kurum temsilcilerinin katılımlarıyla çeşitli iş toplantılarının, forumların, seminerlerin ve webinarların düzenlendiğini söyledi.

Öztürk, gelecek dönemde faaliyetleri arttırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İş konseyimizin muhatabı olan karşı kanadımız Moğolistan Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere, ilgili kurumlar ve iki ülke büyükelçiliklerinin de destekleriyle çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz. Türkiye-Moğolistan dış ticaret rakamları hepinizin bildiği üzere potansiyelin çok altında. Moğolistan tarafının ilgili kurum/kuruluş temsilcileriyle iş birliğinde içerisinde, dış ticaret ve karşılıklı yatırımlarımızı geliştirmek üzere çalışmalar yapmaya hazırız. İki ülke iş dünyası temsilcilerinin sık sık bir araya gelmesini temenni ediyorum."

Moğolistan'ın dericilik alanındaki potansiyelinin farkında olduklarını belirten Öztürk, ülkenin canlı hayvan sayısı açısından çok önemli bir gücünün mevcut olduğunu ve bu kapsamda dericilik sektörünü özel olarak çalışmak gerektiğini vurguladı.

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