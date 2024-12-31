TOKİ, 2024'te 70 binden fazla konutu hak sahiplerine teslim etti

Sungur, yazılı açıklamasında, TOKİ'nin yıllık ortalama 50 bin olan konut ihale sayısını, 2023'te 162 bin 61'e, 2024'te ise 205 bin 729 konuta çıkardıklarını aktardı.

TOKİ olarak bugüne kadar 1 milyon 495 bin 526 konut inşa ettiklerini belirten Sungur, "2024 yılı içerisinde 205 bin 729 konutun ihalesini yaptık ve 70 bin 451 konutu hak sahiplerine teslim ettik." bilgisini paylaştı.

Sungur, TOKİ tarafından üretilen konutların yüzde 90'ının sosyal konut niteliğinde olduğuna işaret ederek, "Herkes için konut, insanca yaşam ve ekonomik olarak ulaşılabilir konut hedefiyle hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın konut sahibi olması, daha konforlu yaşam alanlarına kavuşması ve şehirlerimizin güzelleşmesi için durmaksızın çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "6,9 milyon vatandaşımız başvurdu"

Ülkenin 81 şehrinde toplu konut projelerinin hız kesmeden devam ettiğini, Cumhuriyet tarihinin en önemli sosyal konut projelerini hayata geçirdiklerini belirten Sungur, vatandaşların ev sahibi olması için son 5 yılda toplam 400 bin konutluk 3 sosyal konut kampanyası başlattıklarını anımsattı.

Sungur, "50, 100 ve 250 bin olarak açıkladığımız sosyal konut kampanyalarımıza yaklaşık 6,9 milyon vatandaşımız başvuru yaptı. 50 bin sosyal konut kampanyası kapsamında 56 bin 358 konutun ihalesi tamamlandı. 38 bin 768 konut ise hak sahiplerine teslim edilmiştir. 100 bin sosyal konut projesinde 97 bin 25 konutun ihalesini yaparken, 48 bin 666 konutu vatandaşlarımıza teslim ettik." açıklamasını yaptı.

250 bin sosyal konut kampanyasında ise 96 bin 192 konutun ihalesini gerçekleştirdiklerini bildiren Sungur, 7 bin 727 konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini, kalan bütün konutların ise ihale tarihlerinin açıklandığını hatırlattı.

Sosyal konut projeleriyle özel sektörün ulaşamadığı hedef kitlelere, gelir ve tasarruf kalıplarına uygun satış fiyatları ve geri ödeme koşulları sunduklarına işaret eden Sungur, "Sosyal konut projelerimiz kapsamında bulunan konutlar, yüzde 10 oranında peşinat ve 240 ay gibi uzun vade seçenekleri ile satışa sunulmakta, kura esası ile yapılan satışlarda dezavantajlı gruplara (engelliler, şehit ve maluller için) özel kontenjanlar verilmektedir." ifadesini kullandı.

- "48 bin 592 sosyal donatı ve kamu hizmet binası inşa ettik"

Sungur, 2024 yılı içerisinde 9 bin 427 sosyal donatı uygulamasını başlattıklarını belirterek, "Toplam 48 bin 592 sosyal donatı ve kamu hizmet binası inşa ettik. Bunlar içerisinde, 30 bin 470 derslik kapasiteli 1444 okul, 26 üniversite, 997 spor salonu, 220 yurt ve pansiyon, 270 hastane, 100 sağlık ocağı, 2 bin 558 ticari iş yeri, 47 kütüphane, 1122 cami, 382 kamu hizmet binası, 21 stadyum ile 10 bin 814 sanayi sitesi yer alıyor." açıklamasında bulundu.

TOKİ'den daha önce konut ve iş yeri sahibi olan kişiler için 23 Eylül - 18 Ekim tarihleri arasında yüzde 25 indirim kampanyasının düzenlendiğini, kampanyadan 22 bin 187 konut ve iş yeri alıcısının yararlandığını aktaran Sungur, şehit aileleri ve görev malullerine yönelik olarak gerçekleştirilen faizsiz kredi uygulamaları kapsamında, bu yıl 492'si şehit ailesi ve görev malulü olan, 28 bin 7 vatandaşa faizsiz konut kredisinin kullandırıldığını kaydetti.

Sungur, 45 ilde 108 kentsel dönüşüm ve yenileme projesinin yürütüldüğünü, bugüne kadar 226 bin 267 konutun ihalesini gerçekleştirdiklerini ve 73 bin konut için plan, proje ve inşa sürecinin devam ettiğini bildirdi.

- 121 bin 545 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi

Sungur, 11 şehirde yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde TOKİ olarak 258 bin 354 konutun ihalesinin tamamlandığını, 121 bin 545 konutun hak sahibi vatandaşlara teslim edildiğini kaydetti.

Bakanlık öncülüğünde sahada hızlı ve aktif bir şekilde çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Sungur, "Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Malatya'da 201 bin konutun teslimi gerçekleşecek. Böylelikle sadece TOKİ olarak 143 bin 417 konut, Bakanlığımızın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve EKGYO eliyle üretilen konutlarla birlikte 201 bin konut vatandaşlarımıza teslim edilecektir." ifadesini kullandı.

İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yaklaşık 15 bin hak sahibine arsa tahsis sürecinin başladığı bilgisini paylaşan Sungur, Temmuz 2025 itibarıyla tüm arsa tahsis süreçlerinin tamamlanacağını bildirdi.

TOKİ'nin inşaat sektöründe 250 alt sektör ve istihdamı destekleyerek ekonomiye katkı verdiğini, şantiyelerde şu an aktif olarak 160 bin kişinin çalıştığını belirten Sungur, "Böylelikle inşaat sektöründe istihdam edilen toplam personelin yaklaşık yüzde 8,8'i TOKİ projelerinde çalışmaktadır." bilgisini paylaştı.

2025 yılında da ülkenin dört bir yanında güvenli yapılar ve daha güzel şehirler kurmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Sungur, "2025'in ülkemize ve tüm insanlığa barış, sağlık, bereket ve huzur getirmesi temennisiyle mutlu ve güzel bir yıl dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.