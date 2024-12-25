İki bakanlıktan "asgari ücrete yapılan artışı fırsata çevirmeye çalışan" işletmelere uyarı
Yayınlanma Tarihi: Aralık 25, 2024 10:43
Tarım ve Orman Bakanlığı: "Fiyatları fahiş şekilde artırarak, suni dalgalanmalarla piyasayı manipüle etmeyi amaçlayanlara karşı güçlü ve kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz" açıklamalarında bulundu.
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