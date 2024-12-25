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Anasayfa Ekonomi İki bakanlıktan "asgari ücrete yapılan artışı fırsata çevirmeye çalışan" işletmelere uyarı

İki bakanlıktan "asgari ücrete yapılan artışı fırsata çevirmeye çalışan" işletmelere uyarı

Yayınlanma Tarihi: Aralık 25, 2024 10:43

Tarım ve Orman Bakanlığı: "Fiyatları fahiş şekilde artırarak, suni dalgalanmalarla piyasayı manipüle etmeyi amaçlayanlara karşı güçlü ve kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz" açıklamalarında bulundu.

İki bakanlıktan asgari ücrete yapılan artışı fırsata çevirmeye çalışan işletmelere uyarı
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Tarım ve Orman Bakanlığı

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