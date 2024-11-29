Güvenli İnternet Tırı ile yaklaşık 81 bin öğrenciye ulaşıldı

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: - "Güvenli İnternet Tırı ile 200'den fazla okul ziyaret edilerek yaklaşık 81 bin öğrenciye ulaşıldı. Güvenli İnternet Hizmeti abone sayısı ise 46,3 milyon kişiye ulaştı" - " Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 2018'de hayata geçirilen Güvenli Oyna Dijital Oyunlar Bilgi Platformu ile ailelere ve çocuklara rehberlik sağlıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Güvenli İnternet Merkezinin kurulmasından bu yana 210 binden fazla kişiye eğitim verildiğini belirterek, Güvenli İnternet Tırı ile 200'den fazla okul ziyaret edilerek yaklaşık 81 bin öğrenciye ulaşıldığını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, çocukları dijital ortamda akran zorbalığı ve siber tehditlere karşı korumak için alınan önlemlere ilişkin bilgi verdi.

Güvenli İnternet Merkezinin 2016'da kurulduğunu kaydeden Uraloğlu, "Güvenli İnternet Tırı ile 200'den fazla okul ziyaret edilerek yaklaşık 81 bin öğrenciye ulaşıldı. Güvenli İnternet Hizmeti abone sayısı ise 46,3 milyon kişiye ulaştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çocukların ve gençlerin dijital dünyadaki güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli projelere imza attı. Dijital dünyada güvenli bir gelecek inşa etmek için çocuklarımızı ve gençlerimizi korumaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, dijital zorbalığın çocukların ve gençlerin sosyal, duygusal ve fiziksel sağlığı üzerinde yıkıcı etkiler yarattığını vurgulayarak, dijital şiddetin yalnızca bireyleri değil, toplumsal huzuru da tehdit ettiğine dikkati çekti.

- "Güvenli İnternet Merkezi ile 210 binden fazla kişiye ulaşıldı"

Siber zorbalığın çocukların özgüvenini sarsan, eğitim başarısını olumsuz etkileyen ve sosyal ilişkilerini zedeleyen bir sorun haline geldiğine işaret eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bu nedenle teknolojiyi bilinçli kullanmayı teşvik etmek ve aileleri bilinçlendirmek en önemli önceliğimiz. BTK bünyesinde faaliyet gösteren Güvenli İnternet Merkezi, internetin bilinçli ve güvenli kullanımı için önemli bir yapı taşı. 'Bilinçlendirme Merkezi', 'İnternet Yardım Merkezi' ve 'İhbar Merkezi' olmak üzere üç birimle hizmet veren bu yapı hem çocuklarımızı hem de ebeveynleri internetin risklerine karşı bilinçlendirmektedir. Bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında 'www.guvenliweb.org.tr' üzerinden sağlanan bilgilerle toplumun geniş kesimlerine ulaşmayı sürdürüyoruz. 2024 yılı itibarıyla 120 eğitim gerçekleştirildi ve bu süreçte yaklaşık 23 bin kişiye ulaşıldı. Güvenli İnternet Merkezinin kurulmasından bu yana ise toplamda 1300 eğitim verilmiş ve 210 binden fazla kişiye ulaşılmıştır. Bu eğitimler, özellikle çocuklar ve gençlerin internet kullanım becerilerini geliştirirken, internetin riskleri konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamaktadır."

Uraloğlu, Güvenli İnternet Tırı Projesi ile teknolojiye erişimi sınırlı çocukların, internetin güvenli kullanımına dair bilinçlendirildiğini vurguladı.

Çocukların teknolojiyi doğru ve bilinçli kullanmaları için bu tür projeleri artırmayı hedeflediklerini ifade eden Uraloğlu, "Dijital oyunların çocuklar üzerindeki etkilerini de göz önünde bulunduruyoruz. BTK tarafından 2018'de hayata geçirilen Güvenli Oyna Dijital Oyunlar Bilgi Platformu ile ailelere ve çocuklara rehberlik sağlıyoruz. Popüler dijital oyunlar analiz edilerek ebeveynlere tavsiyelerde bulunuyor ve çocuklarımızın eğitsel, işbirliğine dayalı oyunlara yönlendirilmesini teşvik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, İnternet Yardım Merkezi Portalı'nın internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda vatandaşlara kapsamlı bir destek sunduğunu bildirdi.

Yasa dışı içeriklerden mahremiyetin korunmasına, bilgi güvenliğinden sosyal ağ platformlarına kadar geniş bir yelpazede rehberlik sağlandığının altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca 'ALO 141 İnternet Destek Hattı' üzerinden vatandaşlar doğrudan destek alabiliyor. 2011'den bu yana işletmeciler tarafından sunulan Güvenli İnternet Hizmeti ile iki farklı profil oluşturuluyor. Çocuk ve aile profilleri sayesinde çocuklarımızı uygunsuz içeriklerden koruyarak güvenli bir dijital ortam sağlıyoruz. Çocuk profili, çocuklarımızın yalnızca onlara uygun sitelere erişmesini sağlarken aile profili ise müstehcenlik, şiddet, kumar gibi zararlı içeriklere erişimi engelliyor."