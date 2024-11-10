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EKONOMİ

Malezya'dan Nevşehir'e ekonomik işbirliği

Malezya'da farklı alanlarda faaliyet gösteren kooperatiflerle Nevşehir’in Göreme beldesindeki Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi arasında turizm faaliyetleri alanında işbirliği çalışması başlatıldı.

Malezya’dan Nevşehir’e ekonomik işbirliği
Yayınlanma Tarihi: 10.11.2024 12:33:16 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 12:11

Turistik ziyaret için Kapadokya'ya gelen Malezya'daki bazı kooperatif üyeleri, Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, turizm alanında faaliyet gösteren Türkiye'nin ilk ve tek kooperatifi olduklarını söyledi.

Turizm sektöründe Kapadokya bölgesini tanıtmak amacıyla bugüne kadar başarılı çalışmalara imza attıklarını dile getiren Durmaz, Malezya'da hizmet, tüketici ve kredi kooperatiflerinden oluşan 15 kişilik heyetle birikimlerini paylaşma imkanı bulduklarını ifade etti.

Kooperatif olarak uzun süredir bölgede yürüttükleri turistlik faaliyetler hakkında Malezyalı kooperatif üyelerine bilgi veren Durmaz, şöyle konuştu:

"Malezya ile bu alanda daha yakın ilişkiler içerisinde olmayı arzu ediyoruz ve sürdürülebilir ekonomik işbirliği amacındayız. İlk hedefimiz Göreme ve Kapadokya'yı tanıtmak oldu. Ulusal ve uluslararası fuarlarda ülkemizin ve Kapadokya bölgesinin tanıtımına büyük katkıda bulunduk. Bugün karşılıklı tanışma ve görüş alışverişinde bulunacağız. Malezya'da turizm alanlarında kurulacak kooperatiflere yardımcı olacağız."

Malezya heyetine başkanlık yapan Prof. Dr. Abdül Razak Chık da Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifinin işleyişini daha yakından görmek için böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini kaydetti.

İlk kez ziyaret ettikleri Kapadokya bölgesinden etkilendiklerini ve kooperatifçiliğin bu denli yaygın olduğunu görmekten mutluluk duyduklarını belirten Chık, "Malezya'da kurmayı düşündükleri turizm kooperatifi konusunda Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifinin tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz. Turizm konusunda karşılıklı işbirliği içinde olmak istiyoruz. Buradaki sistemi oraya uyarlayabilirsek çok memnun olacağız." ifadelerini kullandı.

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Etiketler Kapadokya Türkiye Abdül Razak Chık Göreme Malezya Nevşehir Göreme Turizm Geliştirme Kooperatif Mustafa

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