10. Dünya Helal Zirvesi, global çapta fırsatlar sunacak

10 . Dünya Helal Zirvesi'nde, Ticaret Bakanlığı tarafından özel olarak davet edilen 60 İslam İşbirliği Teşkilatı üye ve gözlemci ülke bakanlarıyla yeni hedefler ve helal pazarını büyütecek yeni anlaşmalara zemin hazırlanması ve G2G görüşmelerle yeni fırsatların masaya yatırılması bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek 10. Dünya Helal Zirvesi'ne, dünya genelinden geniş katılım bekleniyor.

Zirve kapsamında 27 Kasım'da gerçekleştirilecek Uluslararası Bakanlar Oturumu, global ölçekte yeni işbirliklerinin yapılması için önemli bir potansiyel sunacak.

Ticaret Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bakanlar oturumunda, özel olarak davet edilen farklı ülkelerin bakanları, global anlamda ticareti büyütecek görüşlerini paylaşacak.

Ayrıca zirvede, ülkeler arasındaki ticaretin arttırılması için "helal" konusunda karşılaşılan teknik engellerin kaldırılması kapsamında görüş ve çözüm önerileri değerlendirilecek.

Zirvede, Ticaret Bakanlığı tarafından özel olarak davet edilen 60 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ve gözlemci ülke bakanlarıyla yeni hedefler ve helal pazarını büyütecek yeni anlaşmalara zemin hazırlanması ve G2G görüşmelerle yeni fırsatların masaya yatırılması bekleniyor.

İkili görüşme imkanları bulunacak

Global ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve uluslararası iş fırsatlarını değerlendirmek isteyen profesyonellerin bir araya geleceği ülke iş forumları, ülkelerarası networkün büyümesine katkı sağlayarak ticari potansiyeli artırmayı hedefliyor.

Cezayir, İran, Libya, Azerbaycan, Umman, Filistin, Senegal Malezya ve Endonezya bu anlamda öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor.

Zirve kapsamında düzenlenen Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı kapsamında, İstanbul PERDER destekleriyle özel bir B2B programı gerçekleştirilecek.

Programda, 200 yerel market zinciri kategori müdürü, fuar katılımcılarıyla birebir iş görüşmeleri yapma fırsatı bulacak.

Ticaret Bakanlığının desteğiyle 300'den fazla uluslararası market zinciri satın almacısının da toplantılara katılmak üzere fuara gelmesi bekleniyor.