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EKONOMİ

Batı Akdeniz'in 10 aylık ihracatı 2 milyar doları aştı

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğine (BAİB) üye firmaların, yılın 10 aylık dönemindeki ihracatı 2 milyar doları aştı.

Batı Akdeniz’in 10 aylık ihracatı 2 milyar doları aştı
Yayınlanma Tarihi: 3.11.2024 12:56:47 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 12:56

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ocak-31 Ekim'de bölgeden 2 milyar 181 milyon 388 bin 302 dolarlık ihracat gerçekleştiğini belirtti.

Bölge ihracatçılarının ekim ayında 217 milyon 130 bin 510 dolar olduğunu aktaran Çavuşoğlu, hem ekim ayında hem de 10 aylık dönemde en fazla ihracatı yaş meyve sebze ile mermer ağırlıklı maden sektörünün yaptığını bildirdi.

Çavuşoğlu, ekimde en fazla ihracatın Çin'e, 10 aylık dönemde ise Almanya'ya yapıldığını kaydetti.

Yılın 9 aylık döneminde Batı Akdeniz'den 174 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken, 10. ay itibarıyla bu rakamın 178'e yükseldiğini vurgulayan Çavuşoğlu, ihracat gerçekleştiren firma sayısının da 9 aylık dönemde 2 bin 360 iken 10 aylık dönemde 2 bin 438'e yükseldiğini belirtti.

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Etiketler Batı Akdeniz Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Almanya Çin Burdur Isparta Antalya

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