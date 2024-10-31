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EKONOMİ

Türkiye'den Rusya'ya tereyağı ithalatı

Rusya Gıda Güvenliği Kurumu (Rosselkhoznadzor), Türkiye’den tereyağı ithalatına başlandığını bildirildi.

Türkiye’den Rusya’ya tereyağı ithalatı
Yayınlanma Tarihi: 31.10.2024 08:15:03 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 08:14

Rosselkhoznadzor'dan Rus basınına yapılan açıklamada, Türkiye'den 27 Ekim'den bu yana tereyağı ithalatına başlandığı ve 29 Ekim itibarıyla toplam 20 tonluk ithalatın gerçekleştiği kaydedildi.

Rusya Tarım Bakanlığı, ülkede tereyağı fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle bir dizi önlem alınacağını bildirmişti.

Ülkedeki gıda üreticileri ve tedarikçilerini bir araya getiren "Rus Birliği"nden konuya ilişkin TASS'a yapılan açıklamada, süt fiyatları, lojistik ve paketleme maliyetlerindeki artışın tereyağı fiyatlarını olumsuz yönde etkilediği belirtilmişti.

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Etiketler Türkiye Rusya Gıda Güvenliği Kurumu Rusya Tarım Bakanlığı Rusya Rus Birliği Türkiye

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