Arama

Menu
EKONOMİ

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ürkiye'de dün günlük bazda 933 bin 626 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 919 bin 123 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Yayınlanma Tarihi: 23.10.2024 11:09:25 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 11:09

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 225 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 837 megavatsaatle 05.00'te kaydedildi.

Günlük bazda 933 bin 626 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 919 bin 123 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,1 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,5 ile doğal gaz ve yüzde 15,8 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 911 megavatsaat elektrik ihracatı, 409 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler İYE teiaş ürk Türkiye rüzgar enerjisi santral doğal gaz ithal kömür santral Türkiye Elektrik İletim AŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN